Eine Andacht für die Heilige Corona

Kirche Was das Virus mit der Schutzheiligen aus Antakya zu tun hat, das ist im Video aus der Kirche St. Elisabeth in Aalen an diesem Donnerstag, ab 9 Uhr, zu sehen.

Aalen

Die Kirchenbänke sind mit rot-weißen Bändern abgesperrt. Pastoralassistent Hans-Christian Richter misst die Lichtverhältnisse und den Ton ein. Pastoralreferent Wolfgang Fimpel ist in der Sakristei der Kirche verschwunden, um sich umzuziehen. Teresa Nar nimmt an der Orgel Platz und Ralph Häcker stimmt schon mal erste Töne an.

Die vier werden in wenigen Minuten eine Andacht in St. Elisabeth an der Weißen Steige in Aalen gestalten und aufzeichnen und an diesem Donnerstag ab 9 Uhr auf YouTube streamen. Es ist keine gewöhnliche Andacht – eine mit Augenzwinkern. Es ist die Andacht für Corona,