Ja zum „Wohnen an der Stadtmauer“

Schwäbisch Gmünd. Wohnen an der Stadtmauer“ in Schwäbisch Gmünd kann wahr werden: Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan für das Vorhaben am Pfitzerkreisverkehr am Mittwochabend einstimmig bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

Die Activ-Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Schemmerhofen will auf der Brachfläche zwischen der Hinteren Schmiedgasse und der Baldungstraße unter dem Titel „Wohnen an der Stadtmauer“ 28 Wohnungen schaffen.

Auf 2500 Quadratmetern sind nahe des Schmiedturms ein Hauptgebäude und ein Wohnturm vorgesehen. Diese laut Stadtverwaltung „architektonisch anspruchsvolle Bebauung” soll das gesamte