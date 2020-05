Das Leben in den Ellwanger Gassen

Stadtansichten (18) Ein weiteres Bild aus alten Zeiten, mit einem Opa in der Arbeitsschürze. Wer weiß, wo dieses Foto aufgenommen wurde und kann Geschichten dazu erzählen?

Ellwangen

Die Zeiten ändern sich und wenn man sich recht umschaut, hat man das Gefühl, sie haben sich noch nie so schnell verändert wie heute. Unsere Serie „Stadtansichten“ macht dies besonders deutlich und rückt mit jeder Folge ein Stück Ellwanger Vergangenheit wieder in den Blick.

Zuletzt war es in Folge 17 „ein Plätzchen mit Likör, Wein, Bier“, an das sich viele Leser noch gut erinnern konnten. Die Kioske der Stadt hat Dr. Anselm Grupp, der uns das Bild zur Verfügung stellte, im Ellwanger Jahrbuch beschrieben. Diese Verkaufsbuden waren in der Nachkriegszeit wichtige Anlaufstellen für den kleinen Bedarf und,