Von der Hochschule zu Tesla

Zukünftige Gießerei-Ingenieure können in Aalen ausgebildet werden. Professor Dr. Lothar Kallien erklärt, was die Studierenden lernen.

Aalen

Die Zukunft mitgestalten“, so wirbt der amerikanische Elektroautohersteller Tesla auf seiner Website der Gigafactory Berlin-Brandenburg um Mitarbeiter für seine in Bau befindliche, hauseigene Gießerei. „Tesla sucht Druckgießer – und die bilden wir an der Hochschule Aalen aus“, sagt Professor Dr. Lothar Kallien, Leiter des Gießereilabors.

Nach Produktionsstart im Jahr 2021 sollen in der Gigafactory Berlin-Brandenburg pro Woche 10 000 Model-Y-Fahrzeuge vom Band laufen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sucht Tesla für seine hauseigene Aluminiumleichtmetallgießerei unter anderem Fertigungsingenieure für