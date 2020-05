Ingrid Beck neu im Landpastoral

Ellwangen. Mit neuen Angeboten wird Ingrid Beck das Team der Landpastoral Schönenberg künftig bereichern. Ingrid Beck tritt die Nachfolge von Utta Hahn an, die nunmehr in Schwäbisch Hall als Dekanatsreferentin tätig ist. Die 53-jährige Ingrid Beck wohnt mit ihrer Familie in Bettringen und war in den letzten 17 Jahren in der Seelsorgeeinheit „Unterm Bernhardus“ tätig, so eine Pressemitteilung des Dekanats Ostalb. Sie war dort für die unterschiedlichsten Bereiche der Seelsorge, wie Firmvorbereitung, Bibelarbeit, Jugendarbeit, Kinder- und Familienliturgie, Gottesdienstgestaltung, Predigt- und Beerdigungsdienst, Begleitung Ehrenamtlicher