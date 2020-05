Erste Schritte aus der Isolation

Aalen

In Baden-Württemberg soll das Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen ab dem 18. Mai gelockert werden. Wir haben in Aalener Altenheimen gefragt, wie dort die Lockerungen umgesetzt werden und was die Betreiber von den Änderungen halten.

So läuft es am Samariterstift

„Ich hätte durchaus, auch im privaten Umfeld, noch ein bisschen warten können“, sagt Regionalleiter Christoph Rohlik vom Samariterstift. „Ich war sehr erstaunt über die hohe Akzeptanz und die Disziplin unserer Bewohner und der Angehörigen. Das hätte ich so nicht erwartet.“ Zwei weitere Wochen der absoluten Vorsicht wären gut machbar gewesen,