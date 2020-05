Sicherheit Die bisherige Leiterin in Böhmenkirch, Nicole Riethmüller, wechselte zur Polizei nach Heidenheim.

Bömenkirch. Polizeihauptkommissar Uwe Hennig leitet nun den Polizeiposten Böhmenkirch. Er ist Nachfolger von Polizeihauptkommissarin Nicole Riethmüller, die zur Verkehrspolizei Heidenheim wechselte. Im Rahmen einer Feierstunde in Ulm setzte Polizeipräsident Bernhard Weber Uwe Hennig ins Amt ein. Gleichzeitig dankte er der bisherigen Leiterin für ihre erfolgreiche Arbeit. Mit Uwe Hennig erhalte der Polizeiposten einen besonders erfahrenen Beamten mit Führungsstärke, der aufgrund seiner vielen Dienstjahre über ein umfangreiches Wissen in sämtlichen Bereichen der Polizei verfüge, so Bernhard Weber.

Seit März 2016 leitete Nicole Riethmüller