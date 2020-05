Maibaum-Aktion 2020 in Fachsenfeld – spontane Idee findet großen Anklang

Freizeit Was für eine Resonanz! Gut zwei Wochen nach dem Start der Maibaum-Aktion in Fachsenfeld sind fast alle Herzen mit Botschaften versehen. Den Anklang, den diese Aktion auch über Fachsenfeld hinaus erfährt, ist so groß, dass noch rund 50 zusätzliche Herzen gesägt, bemalt und angebracht wurden. So zieren aktuell 130 Herzen den Dorfplatz in Fachsenfeld. Spontane Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, ein Herz zu gestalten. Regengeschützt sind Stifte vor Ort angebracht. Dass diese Idee, die aus der „Corona-Not“ geboren wurde, so toll angenommen wird, damit haben die Schloß-Gugga und Schlosshexen nicht gerechnet.