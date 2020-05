„Missionsoma“ lebt nicht mehr

Nachruf Die aus Aalen-Ebnat stammende Schwester Erminolda Zoller ist gestorben. Sie wirkte segensreich in Indonesien.

Aalen-Ebnat: Im Alter von fast 93 Jahren verstarb am 4. Mai im Kloster Reute Schwester Erminolda Zoller.

Geboren wurde sie 1927 in Ebnat. Im Jahre 1950 trat sie zusammen mit ihrer leiblichen Schwester, Schwester Assisia, in den Orden der Franziskanerinnen in Reute ein. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und legte 1954 ihre Profess ab.

Als Kindergärtnerin arbeitete sie in Gundelsheim und Laupheim und gehörte 1964 zu den fünf ersten Klosterschwestern, die in Indonesien als Missionarinnen Aufbauarbeit leisteten.

Von Anfang an wurde sie von ihren Verwandten, der gesamten Heimatgemeinde Ebnat und von zahlreichen Wohltätern aus