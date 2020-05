Er sorgt im Handumdrehen für Freude

Wochenmarkt Jede Woche steht der Lindacher Jens Schäfer mit seiner Drehorgel auf dem Aalener Wochenmarkt. Wie es dazu kommt und was ihm so gut daran gefällt.

Aalen.

So einfach kann es sein. „Es macht mir Spaß“, erklärt Jens Schäfer, warum er jeden Samstag bei Wind und Wetter auf dem Aalener Marktplatz steht. Spielt dort mit seiner Drehorgel am frühen Morgen Märsche und am Mittag das Abschiedslied „Sierra Madre“. Zwischendurch gibt's auch Modernes wie „Atemlos“ von Helene Fischer. Nostalgie und Moderne gehen Hand in Hand.

Wer denkt, Schäfer erfüllt sich damit einen Kindheitstraum, liegt aber falsch. Der Lindacher, werktags Versuchsleiter bei Bosch, handelte als Student mit diesen und jenem und verdiente sich so was dazu. Und manchmal,