Besiegt, gefangen und ausgehungert

Ellwangen

Der Krieg ist aus. Hermann Lang, der sich als 14-jähriger SS-Mann mit einer versprengten Einheit von Ellwangen bis zum Achenpass in Tirol durchgeschlagen hat, landet im Kriegsgefangenenlager Rottach-Egern am Tegernsee. Hier sind zehntausende deutsche Soldaten in einem Wiesental zusammengepfercht, die Besatzungsmacht ist mit der Versorgung der Gefangenen offenbar völlig überfordert. Jedenfalls legt die Beschreibung der Situation in Langs Tagebuch das nahe. Mit Kameraden baut er aus Brettern und Zweigen einen Unterstand, um gegen Regen und Tau geschützt zu sein.

Auf den Boden wurden kleine Zweige mit Laub und etwas Gras angehäuft,