Gemeinsam feiern und singen

Aalen

Seit einer Woche dürfen überall wieder öffentliche Gottesdienste unter Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen gefeiert werden. So werden die vorgeschriebenen Abstände in den einzelnen Gotteshäusern eingehalten. Gleichzeitig haben viele Gemeinden in der Zeit des Lock-Downs verschiedenste Wege gefunden, mit den Menschen vor Ort verbunden zu bleiben.

In Aalen ist beispielsweise ein YouTube-Kanal entstanden, der auch nach den Lockerungen weiterhin bespielt wird, damit diejenigen, die zuhause bleiben, nicht abgehängt werden, sondern dann eben vom Sofa aus mitbeten können und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen können.

Das Team um Pastoralassistent