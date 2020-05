Wort zum Sonntag

Bitte und eine Rechnung

Adelmannsfelden. Bittet, so wird euch geben ist ein Bibelwort aus Matthäus 7,7 zum Sonntag Rogate. Ein tolles Versprechen von Jesu an seine Jünger. 2 x 2 = 4 Eine einfache Rechnung, die selbst für Grundschulkinder keine Probleme bereiten sollte. Der Mensch bittet Gott = Ergebnis: Gott gibt dem Menschen, worum er ihn bittet. Allerdings scheint es, dass diese Rechnung beim Gebet so nicht immer aufgeht. Viele Menschen erzählen mir, dass sie nicht mehr beten, weil sich ja doch nichts ändert. Also gilt beim Gebet scheinbar 2 x 2 ? 4. Ja, tatsächlich diese Gleichung stimmt in Bezug auf das Gebet, denn das Gebet ist eben