Weiher wird zum Schwanensee

Essingen-Tauchenweiler

Nanu, was schwimmt denn da im Wasser? Erhobenen Hauptes ziehen Schwäne ihre Bahnen auf dem Weiher in Tauchenweiler. Alltäglich ist dieser Anblick nicht. Woher kommen die gefiederten Tiere? Das herauszufinden ist gar nicht so einfach. Der Schwäbische Heimatbund, kurz SHB, ist zuständig für das Areal, das umgerechnet so groß wie 29 Fußballfelder ist. Doch eine Anfrage bei SHB-Mitarbeiterin Beate Fries ergibt: „Zu den Schwänen können wir in Stuttgart nichts sagen.“

Das Landratsamt weiß mehr

Weiter geht die Suche. Ansprechpartner Nummer zwei: das Landratsamt. Pressesprecherin Susanne Dietterle hat sich