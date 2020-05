Wie Aalener Wirte durchstarten

Corona Zumindest Speisegaststätten können am Montag wieder loslegen und Gäste bewirten – allerdings gelten Auflagen. Auf was Gäste jetzt achten müssen.

Aalen

Ab Montag, 18. Mai, dürfen die Menschen in Aalen wieder essen gehen. „Ich freue mich, dass es jetzt mit der Öffnung der Gastronomie einen weiteren Schritt zurück zur Normalität geht“, so bewertet dies der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler – und hofft auf weitere Lockerungen in der nächsten Zeit. Auch und gerade in Corona-Zeiten sei eine „lebendige Innenstadt besonders wichtig“, sagt der OB. Doch nicht alle Gastronomen profitieren von dieser ersten Lockerungsmaßnahme für die Branche. Welche Gastronomiebetriebe dürfen ab 18. Mai in Baden-Württemberg öffnen? In der Corona-Verordnung Gaststätten,