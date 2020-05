Wo Wohnsitzlose zuhause bleiben

Schwäbisch Gmünd

St. Elisabeth war als Anlaufstelle für wohnungslose Menschen immer ein offenes Haus. Bis 18. März. Seither ist die Wärmestube für Publikumsverkehr geschlossen, um jene zu schützen, die in St. Elisabeth ein Obdach gefunden haben. Einige der Besucher, die nicht alle wohnsitzlos sind, kamen fast jeden Tag in die Wärmestube, um sich auszutauschen oder auf Bestellung das Essensangebot anzunehmen, erzählt Sozialpädagoge Bernhard Nägele von der Caritas Ost-Württemberg, die diese Wohnungslosenhilfe betreibt. Die Mahlzeiten gibt es nun in Transportboxen to go, doch der Kaffeeplausch entfällt. Zum Glück ist es jetzt so warm,