14 Nationen, Castor und ich

Meinen Krebs nenne ich Castor. Weil ich immer gerne Geschichten gehört habe als Kind. Früh wurde es meine Leidenschaft, spannende zu erzählen und aufzuschreiben. Und schon als kleiner Junge hatte mich die Mythologie um die Zwillingsbrüder Castor und Pollux fasziniert. Die Dioskuren: Was in der altgriechischen Welt entstanden war, lebte im römischen Kult fort. Und dann, so sagt man, anders genannt auch in der christlich-orthodoxen Legende. Bis heute.

Sie waren unzertrennlich, verbunden durch ihre Mutter Leda und innigste Bruderliebe. Der sterbliche Castor und der unsterbliche Zeus-Sohn Pollux, der ohne zu zögern die Sterblichkeit wählt,