Wie geht es weiter bei der Firma Primalat?

Heubach-Lautern. Die Erweiterungspläne der Firma Primalat in Lautern erregen seit Längerem die Gemüter einiger Lauterner Bürger und waren bereits mehrfach Thema im Lauterner Ortschaftsrat und im Heubacher Gemeinderat. Um dem Thema Bebauungsplan der Firma Primalat „genügend Raum für Diskussionen zu lassen“, stand der Beschluss des Lauterner Ortschaftsrates zum vorhabensbezogenen Bebauungsplan von Primalat am Mittwoch bei der Sitzung des Ortschaftsrates als einziges Thema auf der Tagesordnung, sagte Ortsvorsteher Bernhard Deininger. Er erinnerte in einem Rückblick an den Erweiterungswunsch der Firma, mit dem sich Ortschaftsrat