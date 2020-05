Frage der Woche: Extrawurst für die Bundesliga – ist das in Ordnung?

Umfrage Ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der aktuellen Situation vertretbar oder überstürzt?

Ab Samstag, 16. Mai, rollt der Ball in der 1. und 2. Bundesliga wieder. Aber ohne Zuschauer. Durch die Corona-Krise wird es erst einmal nur sogenannte Geisterspiele geben. Dennoch: Diese Lockerung der Maßnahmen sorgt für mächtig Unmut. "Millionäre dürfen wieder an den Ball. Speiselokale, Kneipen, Freiberufler und ... stehen vor dem Kollaps!", schreibt ein Leser auf Facebook. Für viele Menschen ist es ein lang ersehnter Schritt zurück zu mehr Normalität, für andere ist es Leichtsinn. Ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der aktuellen Situation vertretbar oder überstürzt? Wir haben