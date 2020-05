Die Chöre nicht sterben lassen

Mögglingen. Eine tolle Sache, so ein Jubiläum. Zurückblicken auf die Jahre des Engagements, erfolgreiche Projekte und Auftritte. Gemeinsam feiern, musizieren und sich freuen auf kommende Jahre. So hatten sich das Sängerinnen und Sänger aus Mögglingen vorgestellt. Am vergangenen Samstag wurde der Liederkranz 180 Jahre alt. Wegen Corona fiel das Jubiläum aus.

Vorsitzende Sabine Kuhn vermisst ein Interesse der Öffentlichkeit an den riesigen Problemen, vor denen Chöre stehen. „Wir haben null Perspektive. Ich denke wirklich, dass das Überleben viele Chöre in Gefahr ist.“

Virtuelle Proben „gehen überhaupt nicht“,