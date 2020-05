Lebenshilfe plant inklusive Krippe

Betreuung Kinder mit und ohne Förderbedarf unter drei Jahren sollen in Wasseralfingen gemeinsam spielen und lernen. An der Kindertagesstätte Tausendfüßler ist dazu ein Anbau geplant.

Aalen-Wasseralfingen

In Wasseralfingen sollen zehn neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstehen. Das Besondere dabei: Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung werden dort gemeinsam spielen und lernen. Einmalig im Ostalbkreis ist das laut Sitzungsvorlage aus dem Ausschuss für Kultur, Bildung und Finanzen (KBFA), der über das Thema beriet.

Anbau und neuer Bereich im Freien: Die Lebenshilfe will dafür den Schulkindergarten Tausendfüßler in Wasseralfingen per Anbau im Osten erweitern. Dazu kauft die Lebenshilfe ein städtisches Grundstück. Für die Krippenkinder ist außerdem ein eigener Spielbereich im Freien geplant,