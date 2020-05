Abitur läuft– mit Abstand, ohne Party

Bildung In der Corona-Pandemie werden die Prüfungen an den Ellwanger Gymnasien unter den bestehenden Seuchenschutzmaßnahmen umgesetzt.

Ellwangen

Diese Prüfungen sind der Gipfel ihrer Schulzeit: Fünf Mädchen sitzen am Montagvormittag in der Turnhalle des Peutinger Gymnasiums und schreiben Abitur in Spanisch. Die Tische sind auf Abstand postiert, noch weiter als in den Vorjahren, als es lediglich darum ging, ein Abschreiben zu verhindern.

Neben der Turnhalle ist auch das Forum präpariert. Wenn am Mittwoch Deutsch geschrieben wird, werden im PG 105 Plätze benötigt. Am Geländer der Galerie hängen zwei Plakate als Gruß an die Abiturienten: Eines von den Lehrern und eines von den Abiturienten des vergangenen Jahres: „Abi ‘20