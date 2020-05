Damaliger Brandstifter kommt frei

Gericht S. hat seine fünfjährige Haftstrafe nach der Brandserie in Bettringen abgesessen. Das Landgericht Ellwangen entscheidet, dass er nicht in Sicherungsverwahrung muss. Doch er bekommt Auflagen.

Gmünd-Bettringen/Ellwangen

Fünf Jahre ist es her, dass S. in Bettringen über Wochen Brände gelegt hat. Am Montag hat das Landgericht Ellwangen entschieden, dass der mittlerweile 42-Jährige in vier Wochen freikommt. Dann hat er seine fünfjährige Freiheitsstrafe verbüßt, die er drei Jahre lang in der Psychiatrie verbracht hat.

Die Taten und das Urteil 2015

Das Gericht hat zu entscheiden, „ob und wie gefährlich“ S. ist, sagt der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch zu Beginn der Verhandlung. Richter Heiko Baumeister verliest das Urteil vom 18. November 2015 und ruft damit die Brandserie im April und Mai in Erinnerung: Gartenhäuser,