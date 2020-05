Lauchheim: Was Corona ändert

Lauchheim

Im Schatten von Corona steht in diesem Jahr auch die Stadt Lauchheim: So muss der diesjährige Stadtfeiertag am 4. Juli abgesagt werden. „Stadtverwaltung und Gemeinderat bedauern diese Entscheidung, doch stehen wir auch in der Verantwortung gegenüber den Besuchern sowie den vielen Akteuren und Vereinen“, heißt es seitens der Stadt.

Fotowettbewerb verlängert: Der Fotowettbewerb „Lauchheim (er)leben“ wird aufrechterhalten, teilt die Stadtverwaltung mit. Nachdem eine Ausstellung ab dem Stadtfeiertag und eine Bewertung durch die Besucher des Stadtfeiertags nicht möglich ist, wird der