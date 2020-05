Jazz-Musik live vom Rathausdach

Konzert Das Kulturamt der Stadt Aalen hat eine Aktion gestartet, bei der Künstlerinnen und Künstler in Corona-Zeiten unterstützt werden. Den Zuhörern gefällt’s auch.

Aalen

Viele Besucher haben sich an diesem Mittwoch auf dem Aalener Marktplatz versammelt, um die Band „Das blaue Krokodil“ auf dem Balkon des Rathaus spielen zu hören. Denn gerade in diesen Corona–Zeiten, müssen viele Künstlerinnen und Künstler auf Auftritte verzichten, da größere Veranstaltung verboten sind. Das Kulturamt hat sich deswegen eine Aktion überlegt, um die Künstler in dieser Zeit zu unterstützen.

Dabei haben erst einmal elf Gruppen die Möglichkeit, an einem Mittwoch auf der Bühne zu stehen. Von 12 bis 13 Uhr musizieren sie auf dem Balkon des Rathauses und präsentieren „selbst geschriebene Lieder