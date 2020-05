Wasseralfingen: Radweg-Ideen für Schulen sind gefragt

Aalen-Wasseralfingen

Die Stadt Aalen stellt die Weichen für ein neues Zeitalter der Mobilität. Den Radverkehr haben die Stadtväter als Zukunftslösung entdeckt und dementsprechend ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Ein Mammutwerk mit vielen hundert Seiten hat das Büro VAR+ aus Darmstadt erstellt und sich dabei auch die Expertise des hiesigen ADFC gesichert hat.

Erste Dinge sind bereits umgesetzt, nun wird das Gros des Konzepts sukzessive in den Ortschaftsräten präsentiert – am Dienstagabend in Wasseralfingen. Ziel ist allgemein, den Radverkehr in Aalen, den Ortsteilen und auf den Wegen zu den Nachbarkommunen