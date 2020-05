Pfarrerin Langfeldt sagt adieu

Lauchheim/Westhausen. Für die Besucher des Gottesdienstes war es eine überraschende Nachricht. Pfarrerin Damaris Langfeldt will die evangelische Kirchengemeinde Lauchheim-Westhausen verlassen und zum 1. September ihren Dienst bei der Pfarrei „NeuSteinHofen“ in Bad Cannstatt antreten. So hat sie es am vergangenen Sonntag in der Lauchheimer Barbarakapelle bekannt gegeben.

Damaris Langfeldt kam zusammen mit ihrem früheren Mann Jan im März 2013 auf die Ostalb. Sie, die Pfarrerstochter und er, der junge Mann aus Lübeck, den sie während ihrer Studienzeit kennenlernte. Beide teilten sich jeweils zur Hälfte die Pfarrstelle der evangelischen