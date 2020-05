Falsche Polizisten nehmen Seniorin aus

Hüttlingen. Falsche Polizisten haben am Dienstag eine Seniorin in Hüttlingen hinters Licht geführt und mit ihrer betrügerischen Masche einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Das berichtet die Polizei.

Die gutgläubige Frau sei bereits am Montagabend mehrfach von den Betrügern angerufen und bedrängt worden. Dabei habe sich die Anruferin als eine „Frau Glock“ von der Polizei in Stuttgart ausgegeben. Sie habe der Seniorin erzählt, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Und der Name der Seniorin würde auf einer bei den Einbrechern aufgefundenen Liste stehen.

Damit nicht genug: Die Anruferin gab weiter