Neues Wohnen in Dirgenheim

Kirchheim am Ries

Zum ersten Mal seit der Corona-Krise tagte der Gemeinderat in Kirchheim jetzt wieder öffentlich. Dazu wurde in der Festhalle aufgestuhlt. Bürgermeister Willi Feige begrüßte viele an den Themen interessierte Bürger.

In Dirgenheim soll wieder gebaut werden. Dazu brachte der Gemeinderat Kirchheim den Bebauungsplan „Ortsabrundung – Pfarrgarten“ am 16. Dezember vergangenen Jahres auf den Weg. In der jüngsten Sitzung stellte nun Claus-Peter Grimm die von ihm ausgearbeiteten Varianten vor. Die Fläche des Baugebietes soll 0,65 Hektar umfassen, es liegt am Südhang und soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen