Gefahr im hohen Gras: Sie bewahren Rehkitze vor dem Tod

Aalen-Wasseralfingen

Um 5 Uhr morgens in der Dämmerung beginnt an diesem Dienstag der Tag für Alfred Roder und seinem Enkel Dominik. Ihre Mission: Mithilfe einer Fotodrohne inklusive Wärmebildkamera suchen sie in Feldern nach versteckten Rehkitzen, bevor diese Felder von den Bauern gemäht werden. Damit sie wissen, wann das Feld gemäht wird, informieren die Bauern die Roders einen Tag zuvor und die Suche nach den Rehkitzen kann beginnen.

Kurz nach 7 Uhr steht Dominik bereits mit der Steuerung der Drohne in der Hand vor seinem Auto auf einem Feld in Onatsfeld. Hoch konzentriert starrt er auf den Bildschirm der Steuerung.