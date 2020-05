TSG: Jakob Pfleiderer und Veljko Milojkovic kommen

Fußball, Verbandsliga Der Torwart und der Stürmer schließen sich der Elf von Trainer Benjamin Bilger an.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Torwart Jakob Pfleiderer wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Essingen an den Sauerbach. Und Veljko Milojkovic kommt vom SV Fellbach. Der Angreifer aus Bettringen spielte zuvor schon für den FC Normannia Gmünd und die SF Dorfmerkingen. „Wir sind sehr froh, dass sich die beiden für uns entschieden haben. Sie stammen beide aus der Region und erhöhen die Qualität in unserem Kader“, sagt Benjamin Bilger. Der Trainer will damit auch für einen höheren Konkurrenzkampf innerhalb des Teams sorgen. „Das hatten wir zuletzt oft zu