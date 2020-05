S’Muffigele war nicht alloi

Leichtathletik 184 Teilnehmer nahmen trotz Nieselregens am Hüttlinger Spendenlauf „S’Muffigele rennt alloi“ teil. 1250 Euro für den Aalener Tafelladen.

Nicht auszudenken, wie viele gekommen wären, wenn das Wetter mitgespielt hätte. 184 Läufer, Walker, Wanderer und Radfahrer war der Nieselregen am Samstag egal. Sie waren dabei beim Hüttlinger Spendenlauf „S’Muffigele rennt alloi“. „Dass so viele kommen würden, hätten wir nicht gedacht, als wir die dunklen Wolken am Himmel sahen. Für uns ist das ein Riesenerfolg“, freute sich Franz Vaas mit dem gesamten Organisationsteam der Läufergruppe des TSV Hüttlingen. Seinem Rathauschef und Schirmherrn der Veranstaltung, Bürgermeister Günter Enssle, durfte der Hüttlinger Hauptamtsleiter die Kunde von einer Spendensumme