Turmsanierung und frischer Anstrich

Ellwangen-Holbach

Ein wahres Kleinod ist die Heilig-Kreuz-Kapelle in Ellwangen-Holbach. Die in neuromischen Stil im Jahre 1894 in Kreuzform erbaute Kapelle steht an Holbachs höchstem Punkt und ist ein echter Blickfang. Jetzt wird die Außenfassade umfassend saniert.

Die Holbacher sind stolz auf ihre Heilig-Kreuz-Kapelle, die immer sonntags geöffnet ist. Einmal im Monat findet dort zudem ein Gottesdienst statt. Andachten sind dort darüber hinaus im Oktober. Das ehrenamtliche Kapellenteam besteht aus Mesnerin Lisa Ilg an der Spitze und Kapellenpfleger Reinhold Boy sowie Petra Schulze und Claudia Betzler, die sich um den Schmuck und die Reinigung