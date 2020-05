Revierkampf auf Aalens Straßen

Mobilität Zwischen Auto- und Radfahrern, aber auch Fußgängern, wird es öfter mal eng – wo sich die Gefahrenstellen in Aalen befinden. Was sich Experten dort wünschen.

Aalen

Immer mehr Menschen wechseln vom Auto auf das Fahrrad oder gehen lieber zu Fuß. Laut Fahrrad-Monitor des Bundesverkehrsministeriums nutzen etwa 44 Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig das Fahrrad. Dabei steht wie für jeden Verkehrsteilnehmer an oberster Stelle: komfortabel ans Ziel kommen. Doch dabei kommt es häufig zu Konflikten zwischen Fußgänger, Radfahrer und Auto. Etwa auf zu engen Rad- und Gehwegen oder an Stellen, wo es zwischen Auto und Radfahrer eng werden kann. Wo sich solche Hotspots in Aalen befinden, wissen Rad-Verkehrsplaner Uwe Petry von Var-Plus und der ADFC-Sprecher Klaus Berger.

Der Zentrale Omnibus-Bahnhof