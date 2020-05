Spatenstich für Kindergarten

Bauarbeiten An der Waldorfschule am Hirschbach entstehen zwei neue Gebäude mit 52 Betreuungsplätzen für Kinder.

Aalen

Der Waldorf-Campus am Hirschbach bekommt einen Kindergarten. Das feierten Kinder, Eltern, Lehrer und Unterstützer am Dienstag gemeinsam beim ersten Spatenstich.

Rund 19 Jahre nach dem Spatenstich für die Waldorfschule beginnen nun Bauarbeiten für zwei Kindergartengebäude. „Das ist der langersehnte operative Startschuss“, freute sich Christian Eichhorn, Vorstand des Waldorfschulvereins. In gleich zwei verschiedenen Einrichtungen sollen dann insgesamt 52 Kinder Platz finden: in einem neuen Kindergarten auf dem Waldorfcampus und in einem Naturkindergarten oberhalb des Schulgartens. Ersterer wird voraussichtlich