Wer hat die prachtvollsten Blumen?

Aalen. Liebevoll gestaltete Balkone, Vorgärten und Hauseingänge sowie Häuserfronten tragen wesentlich zur Verschönerung des Stadtbildes bei. Nicht nur für Bienen und Insekten, sondern auch für Vorübergehende ist die sommerliche Blütenpracht eine besondere Freude.

Gerade in diesem besonderen Jahr, das viele Menschen Corona bedingt zu Hause im eigenen Garten oder Balkon verbringen, sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen am Blumenschmuckwettbewerb 2020 teilzunehmen, informiert die Stadt Aalen in einer Pressemitteilung.

Bewertet werden die klassischen Kategorien, die von der Straße aus begutachtet werden können: Balkon,