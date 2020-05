Buskorso durch Stuttgart: „Wir wollen wieder rollen“

Aktionstag Ostalb-Busunternehmen machen in der Landeshauptstadt auf ihre Lage aufmerksam. Sie loben die Soforthilfen, fordern aber die Aufhebung des Busreiseverbots.

Stuttgart

Mit einem Aktionstag haben die privaten Busunternehmen am Mittwoch bundesweit auf ihre prekäre Lage in der Coronakrise aufmerksam gemacht. Auch nach Stuttgart rollten mehr als 100 Busse aus dem ganzen Land in einem großen Korso. Flankierend fanden zwei Kundgebungen auf dem Karlsplatz statt.

Der Zug fährt, das Flugzeug fliegt – wann rollt der Bus?

Busunternehmer

„Zum einen ist es ein Dankeschön an die große finanzielle Unterstützung vom Land Baden-Württemberg“, betont der Neulermer Unternehmer Hariolf Weis, der mit zwei Bussen von „Weis Reisen“ nach Stuttgart