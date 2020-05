Die Räte beschließen mit Abstand

Gemeinderat Jagstzell Bebauungsplan „Rosenberger Straße Süd“ ist bestimmendes Thema der jüngsten Sitzung. Was dort konkret geplant ist.

Jagstzell

Nach über zwei Monaten und zwei Sitzungen, in denen über Bildschirm beraten wurde, traf sich der Gemeinderat Jagstzell erstmals wieder öffentlich. Wegen der Corona-Sicherheitsbestimmungen aber nicht wie gewohnt im Rathaus-Sitzungssaal sondern in der Gemeindehalle, wo mehr Platz ist. Der Bebauungsplan „Rosenberger Straße Süd“ war Themenschwerpunkt in der Sitzung.

„Die Coronakrise beschäftigt uns sehr. Die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben bewältigen unsere Verwaltungsmitarbeiter aber mit großen Arbeitseinsatz“, erklärte Bürgermeister Raimund Müller