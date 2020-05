Livemusik in der Aalener Villa Stützel

Zum zweiten Mal laden der Aalener Pianist Claus Wengenmayr und Christian Christl, Pianist aus Essen, zur Aalener Boogie-Nacht am Freitag 5. Juni, und Samstag 6. Juni, in die Villa Stützel Aalen. Der Oberbayer Christian Christl lebt seit elf Jahren in Essen im Ruhrpott. Er spielt am liebsten „Vintage Blues & Boogie Piano“ – Klaviermusik aus dem Amerika zwischen 1900 und 1940.

Christl war auf Festivals in ganz Europa zu hören, spielte auf einer Bühne mit Ray Charles, B.B. King oder auch Memphis Slim. Special Guest, Scarlett Andrews, Vaudeville Blues Vocal, singt im eleganten und leicht verruchten Stil der frühen 1920er