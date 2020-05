Tunesier akzeptiert Strafbefehl und zahlt 1400 Euro

Ellwangen. Am 26. November 2019 war der 36-jährige Tunesier M.B. offenbar komplett neben der Spur. Ein Tag zuvor war er von der LEA Karlsruhe nach Ellwangen verlegt worden, wo er auf Landsleute traf. Er trank Bier, rauchte Haschisch und das vertrug sich offenbar nicht mit seinen Psychopharmaka, die er wegen Depressionen nehmen musste.

Was dann geschah steht in der Anklageschrift, die erster Staatsanwalt Armin Burger am Donnerstag bei der Verhandlung am Amtsgericht vorträgt. Vor einem 13-jährigen Mädchen die Hose heruntergezogen, eine Person mit dem Messer bedroht, eine Krankenschwester angefasst und als „Schlampe“