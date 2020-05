SchwäPo-Bienen auf Wohnungssuche

Essingen

Inzwischen ist das SchwäPo-Bienenvolk, das wir ein Jahr lang begleiten, in Schwarmstimmung. Heißt: Es will sich vermehren, aufteilen und an einem anderen Ort ein neues Volk gründen. Doch so richtig weg von ihrer Heimat wollen und können die Insekten gar nicht. Damit hat Imker Dietmar Wiech etwas zu tun.

Bei unserem Besuch im Bienenschaugarten Richtung Tauchenweiler steht eine Schwarmkontrolle an.

Was das bedeutet, zeigt Wiech bei einem Blick ins Innere des Stocks. Bssss, mächtig summen die SchwäPo-Bienen, als der Imker einen Rahmen löst. Mit einem Stockmeißel schiebt er die Tiere behutsam zur Seite, um eine Schwarmzelle zu suchen.