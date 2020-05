Das Einhorn und seine Botschaft im 21. Jahrhundert

Das Einhorn begegnet Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold 1982 auf besondere Weise: Er studiert am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston und erlebt dort die Filmpremiere „The Last Unicorn“. „Alle waren begeistert und ich konnte ihnen sagen, das Einhorn kommt aus Schwäbisch Gmünd“, erinnert er sich.

Jetzt hat das Einhorn in Gmünd einen besonders fulminanten Auftritt: An diesem Pfingstsonntag öffnet die Ausstellung „The Last Unicorn - das Einhorn im Spiegel der Popkultur“ im Museum des Predigers. Geplant war das schon für den 22. März, Corona hat der Präsentation einen Strich durch