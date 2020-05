TSV Essingen verliert Top-Torjäger

Fußball, Verbandsliga Tamás Herbály verlängert seinen Vertrag nicht und wechselt zum Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Trainer Beniamino Molinari will am 13. Juli mit der Vorbereitung starten.

In dieser Konstellation werden sie nicht mehr zusammenkommen. Der TSV Essingen hat am Donnerstagabend zum letzten Mal in dieser denkwürdigen Saison trainiert. Trainer Beniamino Molinari hat seine Spieler in die Sommerpause geschickt. Wobei einige gar nicht mehr zurückkehren werden. Neben Yannick Sagert (ausgeliehen vom VfR Aalen), Jakob Pfleiderer (TSG Hofherrnweiler), Andre Alexandre de Barros, Adnan Rakic, Jermain Ibrahim, Keeper Ewen Le Gallo und Manuel Hegen hat sich auch Angreifer Tamás Herbály in Essingen verabschiedet. Den Top-Torjäger zieht es eine Klasse höher – zum Oberligisten 1. CfR Pforzheim.

„Wir hätten Tamás