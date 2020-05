Hochschul-Lehrpreis für Richter und Schmidt

Aalen. Durch die Corona-Pandemie und das daraus resultierende digitale Sommersemester an der Hochschule Aalen musste Gewohntes neu gedacht, mussten kreative Lösungen gefunden werden. Trotz Notbetrieb wurde an einem Online-Campus gearbeitet. Einen großen Verdienst daran haben auch Professorin Dr. Constance Richter und Professor Dr. Holger Schmidt aus der Fakultät Optik und Mechatronik. Für ihr Engagement in der Lehre wurden die beiden mit dem diesjährigen Lehrpreis der Hochschule Aalen ausgezeichnet, über dessen Vergabe auch studentische Vertreter mitentscheiden.

„Die beiden haben schon vor Corona die Anwendung digitaler Lehrmethoden