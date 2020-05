Dinkelsbühl zeigt Pension Schöller

Das Landestheater Dinkelsbühl spielt bereits seit 17. Mai für alle Kleinen und Großen, die sich mit Anton und „Dem kleinen Vampir“ musikalisch anfreunden wollen, das Kindermusical von Angela Sommer-Bodenburg. Es lief gut an, daher wird der Spielplan erweitert, denn auch die Erwachsenen sollen das Theater wieder genießen können: Am Freitag, 5. Juni, gibt es die erste Abendpremiere unter Corona-Bedingungen mit dem Schwank „Pension Schöller“. Ab Anfang Juni soll dann jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag auch am Abend auf der Freilichtbühne gespielt werden.

