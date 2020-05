Blutspender dringend gesucht

DRK Warum es plötzlich einen starken Bedarf an Spenden gibt und welche Voraussetzungen Spender erfüllen müssen.

Rainau-Schwabsberg. Das Deutsche Rote Kreuz organisiert am Freitag, 5. Juni, von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Jagsttal-Halle in Schwabsberg.

Warum plötzlich Blut fehlt

Über mehrere Wochen wurden, zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten für Covid-19 Patienten, nicht dringend erforderliche Operationen zunächst ausgesetzt, entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden.

Blut ist nicht lange haltbar

Seit wenigen Tagen wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken