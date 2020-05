Taufe und Hochzeit trotz Corona

Glaube Seit wenigen Wochen dürfen wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert werden. Auch Taufen und Hochzeiten sind nun wieder möglich.

Aalen

Corona hat uns alle fest im Griff“, sagt Pfarrer Bernhard Richter. Das gelte auch für das kirchliche Leben. Von 15. März bis 8. Mai gab es keine Gottesdienste mehr in Aalen, das waren acht Wochen – mittendrin lag die Osterzeit.

„Viele Ideen sind in der Zeit entstanden, damit die Gemeindeglieder nicht ohne Gottesdienst blieben. Für jeden Sonntag wurde ein Gottesdienst auf Youtube aufgenommen, in schriftlicher Form wurde der Gottesdienst verschickt oder ausgetragen“, erzählt Pfarrer Bernhard Richter. In den Seniorenheimen wurde – wenn möglich – über das Hausmikrofon eine Andacht gehalten, wie Richter