Initiative gegen den Schmerz

Gesundheit Ärztinnen und Ärzte der Ostalb beteiligen sich an bundesweiter Kampagne gegen chronische Schmerzen.

Aalen/Ellwangen. Mehrere Millionen Deutsche leiden unter chronischen Schmerzen. Beim „Tag gegen den Schmerz“ der Deutschen Schmerzgesellschaft können sich Betroffene bundesweit von Experten beraten lassen. Drei von ihnen kommen aus dem Ostalbkreis.

Jürgen Langer führt eine Praxis für ganzheitliche Schmerztherapie in Ellwangen. „Akuter Schmerz hat eine Warnfunktion“, so Langer. Bei chronischen Schmerzen habe dieser seine eigentliche Aufgabe verloren. „Dann entstehe ein Schmerzgedächtnis.“ Der Schmerz verselbstständige sich. „Die Ärzte der Patienten finden oft keine Ursachen.“ Was dann helfen