„Historisches Datum für Aufhausen“

Bopfingen

Die Gemeinderäte aus Bopfingen haben in der jüngsten Sitzung die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Stadtmitte Ost – Konversion Gewerbeflächen“ auf den Weg gebracht. Das Sanierungsgebiet umfasst einen Bereich von zwölf Hektar und befindet sich von der Nördlinger Straße in südliche Richtung bis zur Bergstraße. In ihm liegen viele Gewerbebauten, die deutliche Mängel und Missstände haben. Deshalb möchte die Stadtverwaltung dort ein Sanierungsverfahren auf den Weg bringen. Mit diesem Verfahren soll wieder mehr Dynamik in dieses Gebiet gebracht werden.