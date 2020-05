Frage der Woche: Was haben Sie in den Pfingstferien vor?

Die Pfingstferien sind da! Doch wenn dieses Jahr überhaupt gereist wird, dann verstärkt in der Region und im eigenen Land. Oder wird überhaupt verreist? Angebote wie die Autokinos in Gmünd und Ellwangen bieten bereits eine kleine Abwechslung im Corona-Alltag und mit den weiteren Lockerungen der Regelungen lassen sich immer mehr Freizeitaktivitäten realisieren. Wie haben sich Ihre Pläne geändert? Wir haben in der Aalener Innenstadt nachgefragt, wie Passanten die freien Tage verbringen.